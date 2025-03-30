Motosikletli Genç Kazada Hayatını Kaybetti

MOTOSİKLET VE SUV ÇARPIŞTI

Nazilli’de meydana gelen kazada, motosikletle SUV aracın çarpışması sonucu lise 1. sınıf öğrencisi genç hayatını kaybetti. Olay, Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeni Mahalle Şehit Mustafa Arslan Bulvarı’nda akşam saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Aydın-Denizli karayolunda şehir merkezi yönüne giden Muhammet Samet Ulusoy’un (16) kullandığı 09 ANN 016 plakalı motosiklet, önünde seyreden E.G.Y. kontrolündeki 09 K 1480 plakalı Hyundai SUV aracın ‘U’ dönüşü yaptığı sırada otomobilin altına girdi.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Motosikletten düşmeden aracın altında sıkışan Ulusoy’un boynunun kırıldığı belirlendi. Olay yeri cumhuriyet savcısı tarafından incelendikten sonra, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan genç, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Muhammet Samet Ulusoy’un Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olduğu tespit edildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün doktor olduğu ve olay yerinde ilk müdahale yapmasına rağmen genci kurtaramadığı bildirildi. Ulusoy’un yakınları acı haberi duyduğunda sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.