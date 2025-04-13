Motosikletli Grup Manavgat’a Ulaştı

ZORLU YOLCULUKTAN SONRA HEDEF MANAVGAT

Eskişehir’den Antalya’nın Manavgat ilçesine gitmek üzere yola çıkan 12 kişilik motosikletli grup, Afyonkarahisar’da kar ve tipiye yakalanmasına rağmen zorlu hava koşullarına rağmen hedeflerine ulaştı. Sabah saat 07:00’de Eskişehir’den hareket eden ekip, Afyonkarahisar’daki karlı hava nedeniyle Bolvadin ilçesindeki bir termal villada dinlenmeye karar verdi.

TERMAL VİLLADA DİNLENME FIRSATI

Grup, yolların açılmasıyla birlikte dinlenmek için kaldıkları termal villadan ayrılarak yola devam etti. Dinlendikten sonra motosikletlerine atlayan ekip, toplamda yaklaşık 1000 kilometrelik kalan mesafeyi keyifle tamamlamak için harekete geçti. Hava koşullarının düzelmesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı İleri Sürüş Eğitmeni Gürkan Güler önderliğinde Manavgat’a ulaşmak için yola çıktılar.

DENeyİMLERİ İLE BOL BİLGİ PAYLAŞIMI

Gürkan Güler, yolculuk hakkında “Zor bir yolculuktu ama ekip ruhuyla, sabırla ve dikkatli sürüşle Manavgat’a vardık. Her bir kilometrede ayrı bir deneyim yaşadık” sözleriyle yaşananları özetledi. Bu sıradışı yolculuk, katılımcıları için unutulmaz anılarla dolu bir deneyim sunmuş oldu.