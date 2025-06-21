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Motosikletli Jandarma, Öğrenciyi Kurtardı

YKS SINAVINDA KİMLİK UNUTULDU

Yalova’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna girmeye hazırlanan bir öğrenci, kimliğini unuttuğunu fark etti. İhtiyaç duyduğu belgeyi bulamayan öğrencinin yardımına motosikletli jandarma ekipleri koştu. Unutulan kimlik, öğrencinin girdiği kafeden alınarak sınav yerine zamanında ulaştırıldı.

JANDARMADAN HIZLI MÜDAHALE

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir kafede oturan Tarık Hamit isimli öğrenci, ardından sınav için Kadıköy beldesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’na gitmek üzere yola çıktı. Ancak okula vardığında kimliğini kafede unuttuğunu fark eden öğrenci, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 1. Motosiklet Trafik Jandarma Tim Komutanı Uzman Çavuş Mehmet İnci, öğrenci ile birlikte kafeye giderek kimliği teslim aldı. Bu sayede öğrenci zamanında sınava yetişmiş oldu.

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