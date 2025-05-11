Motosikletli K.K. Yaya İ.K.’yi Darbetti

OLAYIN BAŞLANGICI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir motosikletli, yaya geçidi sırasında yaşanan laf atma tartışması sonucunda bir kişiyi darbetti. Olay, Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana geldi. Motosikletini kullanan K.K. ile yaya geçidinden geçen İ.K. arasında, kontrolsüz geçiş nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

POLİS MÜDAHALESİ

Motosikletten inen K.K., İ.K.’yı darbetti ve bu durum neticesinde yaralanan İ.K. çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. O sırada, İlçe Trafik Büro Amirliği’nde görevli motosikletli Şahin polisi, kalabalığın arasına girerek K.K.’nın darbedilmesini engelledi.

YARALININ TEDAVİSİ

Darpa uğrayan İ.K., yerde yığılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıyı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası, bölgeye intikal eden Yunus (Motosikletli) Polis Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.K., karakola götürüldü. Olayla ilgili olarak Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme süreci başlatıldı.