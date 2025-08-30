Motosikletli Kaçtı, Polis Saldırıyla Gözaltına Alındı

PLAKASIZ MOTORLU SÜRÜCÜ KAÇTI

Beyoğlu’nda, plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, motorize yunus polislerinin “dur” ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Motosikletli, bir mahalleye girmesiyle birlikte sokağa inen vatandaşlar sayesinde izini kaybettirdi. Olay sırasında polis ile mahalleli arasında çıkan arbede sırasında, bir şüpheli polise saldırarak gözaltına alındı. Tüm bunlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİSE İHTARDA BULUNULDU

27 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde yaşanan olayda, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize yunus polisi, plakasız motosiklet süren bir sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak motosikletli, bu ihtara kulak asmayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine yunus polisleri de motosikletlinin peşinden gitmeye başladı. Bir süre sonra, tabanca taşıdığı iddia edilen motosikletli, Hacıhüsrev semtine girdi.

MAHALLEDE ARBEDE YAŞANDI

Sesleri duyan semt sakinleri sokağa çıkınca, motosiklet sürücüsü kargaşadan yararlanarak izini kaybettirdi. Bu süreçte, mahalleli polis ekiplerine tepki gösterince arbede yaşandı. Mahallede bir kişi, polise saldırıp ayağından yaraladı. Polis memurları takviye talep edince, olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Sokağın karıştığı bu arbedede, polise saldıran şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.