Motosikletli, Karşıya Geçen Yayayı Son Anda Fark Etti

TEHLİKELİ ANI GÖZLER ÖNÜNDE

Bursa’da motosikletle 100 kilometreyi aşan hızla ilerleyen bir sürücü, anayolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayayı son anda fark ediyor. Bu kazanın eşiğindeki anlar kameralara yansıyor. Kurallara uymayan yaya, hem kendi hem de motosiklet sürücüsünün yaşamını tehlikeye atıyor.

KAZA ANI KAMERADA

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos Kavşağı yakınlarında seyir halinde olan motosikletli bir sürücü, 100 kilometreyi aşan hızla ilerlediği esnada anayoldan karşıya geçmek isteyen bir kişiyi aniden görüyor. Refleks olarak yaptığı manevra sayesinde kazayı atlatan motosikletlinin yaşadığı panik dolu anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor.