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Motosikletli Kazada Ağır Yaralandı

ŞANLIURFA’DA MOTOSİKLET-OTOMOBİL ÇARPIŞMASI

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı. Olay, Birecik ilçesi Fırat Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

MOTOSİKLET VE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI

Muhammed H. yönetimindeki 27 MB 2365 plakalı motosiklet, Mahmut G. kontrolündeki 63 AIJ 234 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından Muhammed H. ağır yaralandı. Yaralı motosikletli, hemen olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürüldü.

HASTANEDE TEDAVİ

Acil serviste tedavi altına alınan genç motosikletlinin durumunun ağır olduğu bilgi verildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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