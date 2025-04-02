Motosikletli Konvoydan Unutulmaz Düğün Sürprizi

DÜĞÜNDE SÜRPRİZ MOTOSİKLET KONVOYU

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde motosiklet tutkusuyla tanınan Murat ve Ebrar Taşgın’ın düğününde, arkadaşları sürpriz bir organizasyon gerçekleştirdi. 20 motosikletliden oluşan konvoy, çifte unutulmaz anlar yaşattı. Baştürk köyünün sakinlerinden olan Murat Taşgın, düğün günü arkadaşlarının yarattığı bu sürprizle karşılaştı.

KONVOY HAREKETİ VE VATANDAŞLARDAN İLGİ

Düğün konvoyuna katılan 20 motosikletli, gelin alma merasimine eşlik etti. Düğün konvoyunu izleyen vatandaşlar, alkışlarla bu özel anı kutladı. Gelin alma töreninin ardından motosikletliler halay çekerek konvoyla köyden ayrıldı. Organizasyonu düzenleyen motosiklet tutkunlarından Ömer Faruk Özkan, “Uzun zamandır motosiklet tutkunuyuz. Düğünü olan Murat Taşgın da grubumuzun bir üyesi. Biz de ona farklı bir düğün yaşatmak için 20 kişilik motosiklet konvoyuyla yanında olduk. Kendisine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz” diye belirtti.

KÖYDE YENİ BİR DÜĞÜN TECRÜBESİ

Köyde ilk defa böyle bir düğün organizasyonuna tanıklık eden vatandaşlar, motosikletli konvoyun düğüne büyük bir heyecan kattığını dile getirdi. Bu tür etkinliklerin yerel topluluklar için fark yaratabileceğine vurgu yapıldı. Düğün, herkes için güzel anılar bırakırken, motosiklet tutkunları için de özel bir gün haline dönüştü.