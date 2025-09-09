Motosikletli Kurye Bariyerlere Çarparak Yaralandı

KAZA ANINI GÖREN VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Silivri’nin Yeni Mahalle bölgesinde, sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki kurye Muhammed Kabacık direksiyon hakimiyetini kaybetti. TEM bağlantı yolunda ilerleyen Kabacık, yol kenarındaki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi ve ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralının durumunu değerlendirdi. Yapılan kontrollerde, Muhammed Kabacık’ın sağ ayağının diz kapağından koptuğu belirlendi. Yaralı, daha sonra ambulansla Bağcılar’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu esnada polis ekipleri, kaza sonrası başka bir kazanın yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.