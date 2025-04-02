Motosikletli Kurye Kazasında Sağlık Ekipleri Müdahale Etti

OLAYIN ZAMAN VE MEKANI

Eskişehir’de meydana gelen olay, gün ortasında Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Saat 14.30 sıralarında gerçekleşen bu olayda, motosikletli bir kurye ıslak zeminde gidon hakimiyetini kaybederek yere düştü.

SALDIRI VE MÜDAHALE

Yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan zemin, kuryenin motosikletini kontrol edememesine neden oldu. Düşüş sonrasında sırt üstü yerde kalan kuryeyi gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

KURYEYİ TEDAVİ EDİYORLAR

Sağlık ekipleri, kurye ile hemen ambulans içerisinde ilgilendi. Yapılan kontroller sonucu kuryenin genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Polis ekipleri ise olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.