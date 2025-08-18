Motosikletli Kurye Yaralandı, Hastaneye Götürüldü

OTOMOBİL ÇARPIYOR

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında motosikletli bir kurye yaralandı. Olay, sabah saat 11.30 sıralarında Yenibağlar mahallesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre; Coşkunlar sokak üzerinde hareket eden 26 AAP 804 plakalı motosikletli kurye, Şimşek sokak üzerinden çevre yoluna doğru giden 26 AHK 976 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli kurye yere düştü ve yaralandı.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Yaralı kurye, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Servis’e bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis gönderildi. Yerde yatan kurye, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.