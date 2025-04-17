Motosikletli Kuryelere Denetim Yapıldı

Hakkari’de motosikletli kuryelere yönelik önemli denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Ülke genelinde motosiklet kazalarında meydana gelen ölümlerin artışı dikkate alınarak, güvenliği sağlamak amacıyla Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bu faaliyet hayata geçirildi. Artan kazalar ve can kayıplarının önüne geçmek için trafik ekipleri, özellikle Çölemerk Caddesi gibi farklı noktelerde motosikletli kuryelerle, dağıtım firmalarıyla ve yerel esnafla birebir görüşmeler yaparak, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

AÇIKLAMALAR VE EĞİTİMLER

Uygulama kapsamında 3 ekip ve 8 personel görev aldı. Eğitimlerde, motosiklet kazalarının büyük bir kısmının kask eksikliği, koruyucu ekipman kullanılmaması ve aşırı hızdan kaynaklandığına vurgu yapıldı. Görevliler, sürücülere kask ve ekipmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek daha dikkatli olma konusunda bilgilendirdi. Ek olarak, motosikletlerin ışık donanımının çalışır durumda olması, Hakkari’nin iklim şartlarına uygun lastiklerin kullanılması, yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi ve kaldırım ile refüjlerin yanlış kullanımının getirdiği riskler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, denetim ve eğitim faaliyetlerinin kentin dört bir yanında gereklilik duyuldukça sürdürüleceğini belirtti. Bu tür faaliyetlerin amacı, motosiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak ve trafiğin daha güvenli hale gelmesini sağlamaktır.