Motosikletli Polis Timleri Göreve Başladı

MOTOSİKLETLİ POLİS TIMLERİ GÖREVE BAŞLADI

Bilecik’te asayiş ve narkotik olayların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve şüphelilere anında müdahale edilmesi amacıyla Motosikletli Polis Timleri göreve alındı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bu timler, halkın yoğun olduğu parklar, okul çevreleri, metruk binalar ve otobüs durakları gibi alanlarda devriye faaliyetlerine başladı.

POLİS TIMLERİ HALKIN HUZURUNDA

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, “Çevik Adımlar, Hızlı Müdahale” başlıklı proje ile Motosikletli Polis Timlerini tanıttı. Yapılan açıklamada, “Başta asayiş ve narkotik olaylarının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve şüphelilere anında müdahale edilmesi için gece gündüz milletimizin huzuru ve güvenliği için yanınızda” ifadeleri yer aldı.