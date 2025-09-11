Motosikletli Polis Timleri Göreve Başladı

Haberler

Bilecik’te asayiş ve narkotik olayların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve şüphelilere anında müdahale edilmesi amacıyla Motosikletli Polis Timleri göreve alındı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bu timler, halkın yoğun olduğu parklar, okul çevreleri, metruk binalar ve otobüs durakları gibi alanlarda devriye faaliyetlerine başladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, “Çevik Adımlar, Hızlı Müdahale” başlıklı proje ile Motosikletli Polis Timlerini tanıttı. Yapılan açıklamada, “Başta asayiş ve narkotik olaylarının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve şüphelilere anında müdahale edilmesi için gece gündüz milletimizin huzuru ve güvenliği için yanınızda” ifadeleri yer aldı.

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

