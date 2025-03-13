Motosikletli Polislerden Uyuşturucu Operasyonu Kütahya’da

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen bir uygulama kapsamında, bir kişinin telefon kılıfının arkasında uyuşturucu madde bulundu. İlgili bilgiler doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Fatih Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalarda, 12 suç kaydı bulunan 24 yaşındaki M.I. isimli şahsın üstünü aradı.

Uyuşturucu MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, şahsın telefonunun arka kısmında 8 parça halinde toplamda 2 bin 508 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.