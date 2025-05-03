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Motosikletli Şahıs, Çiğ Köfteciye Ateş Etti

İNEGÖL’DE SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çiğ köfteciye yönelik silahlı bir saldırı gerçekleşti. Olay, Akhisar Mahallesi 217. Sokak’taki çiğ köfte işletmesinde, saat 22.30 civarında meydana geldi.

KASKLI SALDIRGAN ATEŞ AÇTI

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kasklı şahıs, motosikletiyle çiğ köfteciye gelerek işletme sahibi Adil S.’ye tabanca ile defalarca ateş açtı. Mermilerden biri bacağına isabet eden Adil S. yaralandı. Saldırgan ise geldiği motosiklet ile hızla olay yerinden kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından yaralı, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

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