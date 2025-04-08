Motosikletli Saldırganlar İş Yerini Kurşunladı

OLAYIN KAMERAYA YANSIYAN ANI

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, polise ateş açan motosikletli saldırganların, olaydan önce bir iş yerini kurşunladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 6 Nisan Pazar günü Bakırköy Sakızağacı Mahallesi, İskele Caddesi’nde gerçekleşti. İş yerinden gelen ateş açılması ihbarı üzerine, devriye gezen polis ekipleri bölgeye intikal etti. Olayın hemen ardından şüpheliler S.Z. ve M.F.Y. arasında bir kovalamaca başladı.

ŞÜPHELİLERLE KOVALAMACA ANLARI

Motosikletle kaçmaya çalışan zanlılardan S.Z., bu sırada polis ekiplerine ateş açmaya başladı. Polisin karşılık vermesi dolayısıyla, zanlılar yaralı halde yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede, motosikletle birlikte bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet boş şarjör ve 24 adet mermi kovanı ele geçirildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEKİ ANLAR

Zanlıların iş yerini kurşunladıkları anların güvenlik kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerde, motosikletle gelen saldırganlardan birinin, bir türkü evinin kapısına yaklaşarak kurşun yağdırdığı görülüyor. Olay sonrası motosiklete binen zanlılar, hızlıca kaçmaya çalışırken, arka planda polis ekiplerinin peşlerine düştüğü dikkat çekiyor.