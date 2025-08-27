Motosikletli Saldırı Sonrası Tutuklama Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

Samsun’da motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda bir bar çalışanı sırtından vurulup yaralandı. Bu durum, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gece saatlerinde yaşandı. Olay esnasında motosikletle gelen saldırganlar, bara doğru tabancayla ateş açıp hızla olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucunda bar çalışanı Ö.A., sırtından vurularak yaralandı. Yaralı hemen ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili polis ekipleri, şüpheli A.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki incelemeleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A., mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.