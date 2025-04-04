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Motosikletli Şovcu Vatandaşlarca Dövüldü

KÜÇÜKÇEKMECE’DE YAŞANAN OLAY

Küçükçekmece’de, parkta tek teker üzerinde dönen bir motosikletli, sinirlenmiş vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülüyor. Sefaköy Fevziçakmak Mahallesi’ndeki parktaki bu olay, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

MOTORESKLET ŞOVU VE SONUCU

Bir motosikletli, parkta tek teker üstünde gösteri yapıyor. Bu duruma öfkelenen çevredeki insanlar, motosikletten adamı indirerek tekme tokat saldırıyor. Olayın detayları cep telefonuyla kaydedilen görüntülerle her anı detaylı bir şekilde gözler önüne seriliyor.

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