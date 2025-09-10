Motosikletli Şüpheliler Evine Ateş Açtı

ADANA’DA BİR AİLEYE YAPILAN SILAHLARLA SALDIRI

Adana’da motosikletli iki şüpheli, Mahmut Artış’ın (40) evine tabancayla ateş açtı ve olay yerinden kaçtılar. Saldırı sırasında, okul eşyalarını hazırlayan Artış’ın oğlu ve iki kızı büyük bir panik yaşayarak arkadaki odaya sığındı. Artış, saldırıyı husumetli olduğu kardeşi A.A.’ya (29) atfetti ve “Şu anda can güvenliğim yok. Eşim, çocuklarım korku içerisinde. Okula gidemiyorlar, ben çalışamıyorum. Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını ve yargılanmasını istiyorum” dedi. Olay, 7 Eylül günü saat 20.00 civarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi’nde gerçekleşti.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ VE OLAYIN SEBEBİ

Mahmut Artış’ın evine yüzlerini kaskla gizleyerek gelen iki motosikletli şüpheli, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, evin pencerelerine ve duvarlarına isabet ederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çocukları, kurşunların isabet ettiği odada okul eşyalarını hazırlarken, kaçış yolu aradı. Artış, saldırıyı hemen polise bildirdi ve gelen ekipler, olay yerine delil çalışması yaptı.

Kentten dönen Artış, polis merkezine giderek, saldırının arkasında husumetli olduğu kardeşi A.A.’nın bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. A.A.’nın, bir süre önce Artış’ın oğlu Alican Artış (20) ile ortak aldıkları 100 koyunun mezbahanede kesilmesinden sonra, habersiz bir şekilde bu koyunları sattığı iddiaları gündeme geldi. Bu durum üzerine Alican Artış, amcası A.A. ile husumet yaşamaya başladı. Ayrıca, A.A.’nın daha önce Alican Artış’ın evinin kundaklanmasında gözaltına alınan şahıs olduğu öğrenildi.

TEHDİT VE GÜVENLİK KAYGISI

Mahmut Artış, kardeşiyle arasındaki husumetin sebeplerinin kendilerinden kaynaklanmadığını ifade etti. “Oğlumla bir alışveriş yapmışlar. Koyunları tüccarlara zararına satmışlar. Oğlum parayı isteyince evleri yakıp, oğlumdan şikayetçi oldular. Şimdi beni ‘2 milyon lira ver, aksi takdirde seni içeri attırırım’ diyerek tehdit ediyorlar. Böyle bir param yok,” dedi. Çocuklarının hayatını kurtardığını vurgulayan Artış, “Odada oturdukları sırada motosikletli iki kişi gelip, eve ateş açtı. Mermiler pencereden girip, duvarlara isabet etti. Şu an can güvenliğim yok. Eşim ve çocuklarım korku içerisinde. Özellikle Yüreğir bölgesinde böyle olaylar sıkça oluyor. Biz devletimizi seviyoruz. Kardeşim ve arkadaşları bir suç örgütü gibi davranıyor” diye ekledi.

ADALLET BEKLENTİSİ

Artış, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi. “Ben bu ülkenin vatandaşıysam, iki çapulcu yüzünden kimseye haraç vermem. Evde kadınlar ve çocuklar var. Bu adalet değil. Bu kişilerin bir an önce yakalanması ve yargılanması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri, silahlı saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.