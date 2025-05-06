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Motosikletli Sürücü, Polis İhtarına Uymadı

POLİS İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Yozgat’ta, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Sarıkaya ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşen bu olay, sürücünün polisin uyarısını dikkate almaması sonrası gerçekleşti.

OLAY YERİNE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası hemen olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza geçiren M.E.D., önce Sarıkaya Devlet Hastanesi’ne sonra Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme süreci başlatıldı. Olayın detayları ve sürücünün neden polisin ihtarına uymadığı merak ediliyor.

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