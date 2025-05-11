Motosikletli Yayalara Çarptı, Kaçtı

OLAY YERİNDEKİ KAZA

Beyşehir ilçesinde, Hacıarmağan Mahallesi’nde meydana gelen bir kaza sonucunda motosikletli bir sürücü, yolda yürüyen iki yayaya çarptı. Olay, Köprübaşı Caddesi üzerinde seyir halindeyken gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle hem yayalar hem de motosikletli sürücü yere düştü. Sürücü, yaralanmasına rağmen kalkarak motosikletini alarak olay yerinden uzaklaştı.

SAĞLIK GİBİ GEREKEN HİZMETLER

Kaza sonucunda motosikletin çarptığı yayalardan Gülhan Ö. ve Mehmet Ö., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü ve tedavi altına alındı. Polis, kazadan sonra kaçan motosikletli sürücüyü bularak gerekli işlemleri gerçekleştirmek amacıyla çalışma başlattı.

SÜREÇ DEVRİMİ

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, kazanın detaylarını incelemek üzere devreye alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda, motosikletin sürücüsünün Ahmadullah M. (23) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücünün kazadan sonra yüz bölgesinden yaralandığı ancak hastaneye gitmediği tespit edildi. Polis ekipleri, Ahmadullah M.’yi gözaltına alarak tedavisi için aynı hastaneye götürdü. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.