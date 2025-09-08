Motosikletliyle Polis Arasında Kovalamaca Yaşandı

KOVALAMACA FİLM GİBİ YAŞANDI

Karaman’da polisin “dur” ihtarına uymayan motosikletli ile güvenlik güçleri arasında geçen kovalamaca, heyecan dolu anlara sahne oldu. Olay, akşam saatlerinde Yunuskent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.İ. yönetimindeki 70 ABJ 324 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin dur çağrısına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Bu durum üzerine polis ekipleri, motosikletli ile bir takip başlattı ve yaklaşık 20 dakika süren bir kovalamacı gerçekleşti. Kaçan motosiklet sürücüsü A.İ., arkadaşı K.İ. ile birlikte, motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polisi durdurmak için havaya bir el ateş açtığı bildirildi. Nihayetinde, kaçan sürücü ve arkadaşı Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi’nde yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan iki şahıs, ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Motosiklet üzerinde yapılan incelemede, plakanın “J” harfinin siyah bantla “U” harfine dönüştürüldüğü tespit edildi. Motosiklet sürücüsü A.İ.’ye çeşitli ihlallerden dolayı yaklaşık 60 bin lira para cezası kesilirken, ehliyeti de 2 ay süreyle iptal edildi. Geçmişteki bu olay sonucu motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.