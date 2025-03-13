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Motosiklette 3.962 Sentetik Hap Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU HAP OPERASYONU

Samsun’da, narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda bir motosikletin sepetinde 3 bin 962 adet sentetik ecza uyuşturucu hap tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Kıran Mahallesi’nde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarını hedef alarak bir operasyon düzenliyor.

K.B. ÜZERİNDE ARAMA YAPILDI

Operasyon kapsamında takip edilen K.B. (24) isimli şahsın kullandığı motosiklette ve ikametinde detaylı arama yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda motosikletin sepet kısmında 3 bin 962 adet sentetik ecza hap bulundu. Olayla bağlantılı olarak K.B. gözaltına alındı ve konuya ilişkin soruşturma süreçleri devam ediyor.

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