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Motosiklette Beş Kişilik Aile Şaşırttı

MOTOSIKLETTE TEHLİKELİ YOLCULUK

Gaziantep’te bazı ailelerin yaptığı tehlikeli yolculuklar dikkat çekiyor. Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde 2 kişilik bir motosiklete 5 kişilik bir ailenin binmesi, yürekleri ağza getiriyor. Aile, motosikletin üzerinde anne, baba ve 3 çocuklarıyla birlikte kaza riski oluşturarak seyahat ediyor.

AİLENİN YOLCULUK HORMONSUZLUKLARI

Görüntülerde, çocuklardan birinin babasının arkasında, diğerinin annesinin kucağında oturduğu, üçüncü çocuğun ise motosikletin ön kısmında ayak konulan bölüme yerleştiği ve ayaklarını yere değdirdiği dikkat çekiyor. Üstelik hiçbir aile üyesinin kask takmaması da tehlikeyi artırıyor. Olayı gözlemleyen bazı kişiler, aileyi “otomobil motosiklet” benzetmesiyle eleştirdi.

Işıkların yeşil yanmasıyla beraber aile, çevredeki insanların şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Motosiklet, trafikte seyir eden başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bu tür tehlikeli yolculukların sosyal medya ve şehirde yaygınlaşması, dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.

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