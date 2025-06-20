Motosurf Şampiyonası Yarın Başlıyor

TÜRKİYE’DE DÜNYA MOTOSURF ŞAMPİYONASI HEYECANI BAŞLIYOR

Türkiye’nin Çeşme ilçesinde düzenlenecek olan Dünya Motosurf Şampiyonası, yarın etap yarışları ile start alacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun organizasyonuyla Altınkum Plajı’nda gerçekleşecek etkinlikte, 16 ülkeden toplam 80 sporcu boy gösterecek. Türkiye’yi ise 5 sporcu temsil ediyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, “Dünya Motosurf Şampiyonası’na ilk kez ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz” diyerek, “Herkesi bu adrenalin dolu yarışları izlemeye davet ediyoruz” şeklinde ifade etti. Şampiyona, Elite, Master, Women, Stock, Stock R, Juniors ve Electric Challenge kategorileriyle toplamda 7 farklı alanda yapılacak. Etap yarışları, yarın saat 09.00 ile 16.30 arasında gerçekleşecek. Pazar günü ise final yarışları ve ödül töreni düzenlenecek.

Adrenalin dolu anların yaşanacağı bu organizasyon, hem spor tutkunlarını hem de yaz tatilini Ege kıyılarında geçiren yerli ve yabancı ziyaretçileri bir araya getirecek. Organizasyonun etkisinin büyük olması bekleniyor; 1 milyar kişiye ulaşacağı ifade ediliyor.