MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası Tamamlandı

TÜZLA’DA İKİNCİ AYAK YARIŞLARI GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Tuzla ilçesinde MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları tamamlandı. Tuzla Motorsporları Kulübü (TMK) tarafından Spor Toto, ICRYPEX ve Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen bu organizasyonda, “micro”, “mini”, “junior”, “senior” ve “master” olmak üzere toplam 5 kategori altında 52 sporcu yarıştı.

KATEGORİLERDE DERECEYE GİREN SPORCULAR

Yarışlar sonucunda mini kategorisinde Cem Karakömür birinci, Doruk Sırnaç ikinci ve Ali Sururi Akgün üçüncü oldu. Junior kategorisinde ise Erin Ünlüdoğan birinciliği, Ali Fuat Miras ikinciliği ve Demir Sağım üçüncülüğü elde etti. Senior kategorisinde ilk üç sırayı Ateş Birinci, Onur Müldür ve Ayşe Çebi paylaştı. 9 yaş altı sporcuların mücadele ettiği micro kategoride Zayn Sofuoğlu birinci, Ali Ersin Yücesan ikinci ve Aras Pınar üçüncü geldi.

ÖDÜL TÖRENİ VE GELECEK YARIŞLAR

Yarışların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Şampiyonanın 3. ayak yarışları, 26-27 Temmuz tarihlerinde Kütahya Çini Spor Kulübü (KÇSK) tarafından Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek.