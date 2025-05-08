Mourinho Altında Parlayan Yusuf, Marsilya’da

FENERBAHÇE’DE YENİ YILDIZ YÜKSELİYOR

Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe’de bu sezon, teknik direktör Mourinho’nun yönetiminde parlayan genç stoper Yusuf Akçiçek, Avrupa’nın dikkatini çekiyor. Fransız ekibi Marsilya’nın 19 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’ye resmi bir teklif yaptığı öğrenildi. Sabah gazetesinden elde edilen bilgilere göre; Marsilya’dan bir yetkili, İstanbul’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yusuf’un menajeri Mirsad Türkcan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda Fransız kulübü, 20 milyon euroluk bir teklif sundu.

FENERBAHÇE TEKLİFİ REDDETTİ

Fenerbahçe yönetimi, Marsilya’nın yaptığı bu teklifi yetersiz bularak geri çevirdi. Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncunun bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirledi. Yusuf Akçiçek’in ise bu süreçte kararını tamamen kulübe bıraktığı ifade edildi. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Yusuf, Mourinho’nun kadrosunda yer alarak kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı.