Mourinho, Benfica Maçında Taraftar Gücünü Vurguladı

JOSE MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçı öncesinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Toplantıda Kerem Aktürkoğlu’nun olası transferine de değinen Mourinho, “Kerem oynarsa yarın Benfica için oynayacak. Kerem’i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir. Böyle bir ihtimal var” dedi.

TARAFTARIN ETKİSİ

Mourinho, taraftarların etkisine de vurgu yaptı. “Taraftarlarımız, Feyenoord maçında bize çok yardımcı oldu ve hedefimize ulaştık. Benfica’yı negatif etkileyemeyebiliriz, zor atmosferlerde oynamaya alışkınlar. Ancak, eminim ki kendi oyuncularımızı pozitif etkileyebilirler” diye konuştu. Bu maçta da taraftarların aynı destekle yanlarında olmaları gerektiğini ifade etti. Mourinho, Feyenoord maçında geriden gelip galip geldiklerini hatırlatarak, “O yüzden yarın ilk maç olmasına ve karar maçı olmamasına rağmen taraftarımız aynı mantalitede olmalı. Feyenoord maçındaki gibi bizlere yardımcı olmalılar” şeklinde ekledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Mourinho, Türkiye Ligi ile Şampiyonlar Ligi arasındaki bağlantıya da değindi. “Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi’nde olmak çok pozitif şeyler katacak bize. Ekonomi ve marka anlamında en iyi takımlara karşı oynamak çok önemli” dedi. Şampiyonlar Ligi’nde rakip sayısının artacağını belirten Mourinho, “Bu formatta 3 değil, 8 rakip olacak. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi’nde oynamak çok pozitif” ifadesini kullandı.

BENFİCA İLE KARŞILAŞMAK

Mourinho, Benfica’nın güçlü bir rakip olduğunu belirtti. “Benfica, Feyenoord’dan çok daha güçlü. Feyenoord’u elediğimiz zaman ‘Benfica da mutlu değil’ dedim. Belki de mutludurlar bilemiyorum” diyerek sözlerine devam etti. Benfica’nın güçlü oyuncuları, iyi bir antrenörü ve etkili bir defans yapısı olduğunu vurgulayan teknik direktör, “Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Şampiyonlar Ligi’nde oynanması gereken bir rakip, elemelerde değil” açıklamasında bulundu. Feyenoord maçındaki hatalarını hatırlatan Mourinho, “Benfica’dan 4 gol yersek 5 atamayız. Bu nedenle daha iyi oynamalıyız” ifadeleriyle düşüncelerini tamamladı.