Mourinho, Benfica’ya saygı duyuyoruz

FENERBAHÇE- BENFİCA MAÇINA HAZIRLIK

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında, yarın Portekiz’in Benfica ekip ile karşılaşacak Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, “İki maçın sonunda lig aşamasına kalmayı hedefliyoruz” dedi. Chobani Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Mourinho, Benfica’nın potansiyeli hakkında, “Benfica’nın favori olduğunu söylemek istemiyorum” diyerek başladı. Benfica’nın kadro kalitesi ve tecrübesine aşina olduğunu belirten Mourinho, “Birçok faktör var, bu faktörler Benfica’yı biraz daha önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyuyoruz, bu sebeple biz favoriyiz demek istemiyorum. Bu iki maçta elimizden gelen her şeyi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

TARAFTARIN OLUMSUZ ETKİSİ

Jose Mourinho, bir önceki turda Fenerbahçe taraftarının Feyenoord karşısında takıma önemli katkı sağladığını ve bu sayede hedefe ulaştıklarını belirtti. Benfica’nın bu tür atmosferlere alışkın olduğunu vurgulayan Mourinho, “Belki Benfica’yı negatif olarak etkileyemeyebiliriz. Onlar bu atmosferlere alışık ama biz kendi oyuncularımızı pozitif şekilde etkileyebiliriz” dedi. Öne geçtikleri Feyenoord maçındaki taraftar desteğini hatırlatan Mourinho, “Taraftarların da futbolcularla birlikte oyunun içine girmesi gerekiyor. Feyenoord maçında olduğu gibi yine aynı desteği bekliyorum” açıklamasında bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAYDALARI

Mourinho, takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasının ekonomik açıdan büyük fayda sağlayacağını ifade ederek, “Marka anlamında birçok büyük takıma karşı oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak ve bu nedenle çok pozitif bakıyorum. Avrupa Ligi’ndeki pozitif taraf, kazanma olasılığınızın daha yüksek olması. Ancak, Şampiyonlar Ligi’nde de kendimizi güçlü takımlardan biri olarak düşünebiliriz” dedi ve Avrupa maçlarının Türkiye Ligi ile bağlantısı olmadığını düşündüğünü belirtti.

Jose Mourinho, Benfica’nın daha önceki rakipleri olan Feyenoord’dan daha güçlü olduğunu vurguladı. “Feyenoord eşleşmesini geçtikten sonra ‘Benfica, Fenerbahçe ile eşleştiği için çok mutlu değil’ demiştim. Belki de Feyenoord’un bizden daha iyi olduğunu düşünüyorlardır” dedi. Ayrıca, “Benfica karşısında 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz” uyarısında bulundu. Sakatlığı bulunan Mert Müldür’ün durumunu da aktaran Mourinho, “İyi hissediyor ve oynayabilir. Tüm oyuncularımız önemli ve takım bazında bakıyoruz” şeklinde konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU DURUMU

Fenerbahçe’ye geçmek üzere olan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu oynarsa, Benfica için oynayacak. O yüzden bu konuyu düşünmüyorum” dedi. Aynı zamanda, Benfica’nın maçta sürpriz taktikler denemeyeceğini düşündüğünü belirtti. Buna ek olarak, “Bu maçı Benfica’ya karşı oynamayı çok istiyorum” diyerek, Benfica karşısındaki hedeflerini yineledi.

MAÇIN ÖNEMİ

Play-off turunda kendi isteklerinin çok önemli olmadığını ifade eden Mourinho, “Yarın burada oynadığımız maç her şeyi değiştirebilir. Bu maçı kazanmak istiyorum” dedi. Daha önce çalıştırdığı takımlarda Benfica’ya karşı galibiyet elde ettiğini hatırlatarak, “Şu anki Benfica çok güçlü ve iyi bir kadroları var” dedi.

SEMEDO’NUN GÖRÜŞLERİ

Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, basın toplantısında Feyenoord maçı sonrası taraftarların oluşturduğu atmosferi öne çıkararak, “Buna odaklanmalıyız, en iyi sonucu elde etmek için her şeyimizi vermeliyiz” dedi. Semedo, “Takım arkadaşlarımın kalitesi yüksek. Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BENFİCA İLETİŞİMİ

Semedo, Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce eski teknik direktör Vitor Pereira ile konuştuğunu belirtti. Ayrıca, yaz transfer döneminde Benfica’nın kendisiyle iletişime geçtiğine dikkat çekti ve “Fenerbahçe benim için özel bir kulüp” dedi. Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında her şeyi yapmak istediklerini de vurgulayan Semedo, Türkiye Ligi’nin Avrupa maçlarına hazırlık konusunda kendilerini geliştirdiğini öne sürdü.