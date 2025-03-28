Mourinho, Bodrum Galibiyetini Değerlendirdi

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, 4-2’lik Bodrum FK zaferinin ardından yaptığı açıklamalarda, “Bu akşamki karşılaşmanın VAR hakemi yabancıydı, üstelik Portekizliydi, garip bir penaltı verdi” diye belirtti. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK’yı 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası basın toplantısında, galibiyetin kıymetine dikkat çeken Mourinho, “Takım olarak iyi performans sergiledik. Bu akşamki maçın hakemlerinin Glasgow’daki olmaması bizim adımıza şanssızlıktı. Orada net penaltılarımız verilmedi. Bu akşam ise penaltılar verildi. İlk golü böyle yedik. İkinci yediğimiz golde skor 4-1’di. Yediğimiz 2 golün de dramatik olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

SAINT MAXIMIN’İN PERFORMANSI

Saint Maximin’in uzun bir aradan sonra forma giymesi hakkında Mourinho, “Maximin fiziksel olarak iyi değildi. Milli arada kendini geliştirme şansı verdik. Bu akşam da 20 dakika oynadı. Performansı takım gibiydi. O oyuna girdiğinde takımın performansı düşmüştü, o da bu periyotta oynadı” dedi.

GALATASARAY MAÇINA HAZIRLIK

Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile oynayacakları derbiye yönelik hazırlık sürecini pazar gününden itibaren başlayacaklarını ifade eden Mourinho, “Maçı yabancı hakemin yönetmesi konusunda benim fikrimin önemi yok, bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ben Türk değilim, ben yabancıyım. Buraya çalışmak için geldim. Bir şeyleri değiştiremeyeceğim. O yüzden yorum yapamıyorum. Bu akşamki karşılaşmanın VAR hakemi yabancıydı, üstelik Portekizliydi, garip bir penaltı verdi” diye konuştu. Ayrıca, “Çarşamba günü kupa maçı oynayacağız. Her şey o maçın sonunda belli olacak. İki takımın da ana hedefinin lig olduğunu biliyorum ama biz kazanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

STRESLİ MAÇ SONRASI RAHATLAMA

Bodrum FK mücadelesinin milli aradan sonra zorlu geçtiğine değinen Mourinho, “Yarın dinleneceğiz. Maç zorlu geçti. Çünkü milli aradan sonra cuma oynamak zordu. Fas Milli Takımı’nda forma giyen Amrabat ve Nesyri milli maçlarını salı günü gece yarısı oynadılar. Yorgunlar, yarın dinleneceğiz, pazar günü çalışacağız. Şampiyonluk şansımız ise sürüyor. Ancak yüzde veremem. Sezon başından beri gördüğümüz bir yatkınlık var, rüzgara karşı ilerliyoruz. Bizim için Trabzonspor maçını kazanmak çok önemli olacak. Çünkü Galatasaray’ın bay haftası olacak” dedi.