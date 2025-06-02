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Mourinho, Branco’ya veda mesajı yayımladı

VEDA PAYLAŞIMI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, kulüpten ayrılan sportif direktör Mario Branco’ya sosyal medya üzerinden bir veda mesajı iletti. Mourinho, yazdığı mesajda, “Seni ‘en iyisi’ olarak tanımlamak, birlikte çalıştığım diğer harika spor direktörlerine haksızlık etmek olur. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, hiç kimse senden daha iyi değildi. Teknik becerilerin, dürüstlüğün ve içtenliğin gerçekten çok nadir rastlanan bir kombinasyon. Seninle çalışmak büyük bir zevkti, gerçekten özleyeceğim. Umarım bir gün yollarımız yine kesişir. Bol şans dostum.” ifadelerine yer verdi.

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