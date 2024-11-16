“Mourinho’dan 13 Yaşındaki Taraftara Jest”

EFE’NİN İLGİ ÇEKEN TECRÜBESİ

Fenerbahçe’nin Zenit ile gerçekleştirdiği hazırlık maçını izlemek için stadyuma giden 13 yaşındaki Efe, Jose Mourinho’nun kararıyla yedek kulübesinde maçın heyecanını yaşadı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya paylaşımına göre, Efe, Zenit maçı öncesinde Portekizli teknik adamla fotoğraf çektirmek için yanına yaklaştı. Ancak Mourinho, Efe’yi önce saha içine, ardından da yedek kulübesine yönlendirdi.

MERT HAKAN’DAN SÜRPRİZ JEST

Maç esnasında yedek kulübesinde yer alan Efe’yi fark eden takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, onu maçtan önce soyunma odasına götürdü. Bu jest, genç taraftar için unutulmaz bir anı oluşturdu ve Fenerbahçe’nin kendisi gibi genç hayranlarının desteklerini önemsediğini bir kez daha gösterdi.