Mourinho’dan Anderlecht Deplasmanına Sürpriz Kadro!

FENERBAHÇE’NİN KİLİT İSİMLERİ YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe’de bu sezon ön plana çıkan Fred, Tadic, Dzeko ve En Nesyri, Anderlecht maçı için yedek kulübesinde yer alacak. Teknik Direktör Jose Mourinho, genç oyuncu Yusuf Akçiçek’e şans vermekle birlikte, gol atma sorumluluğunu Cenk Tosun ve Talisca’ya emanet ediyor. Mourinho’nun Belçika için hazırladığı plan oldukça merak ediliyor.

MOURINHO’NU BELÇİKA PLANINA GÖRE KADRO

Jose Mourinho, Anderlecht karşısında sahaya çıkmayı düşündüğü kadro şu şekilde: Kale: İrfan Can Eğribayat, Savunma: Skriniar – Amrabat – Yusuf Akçiçek, Orta Saha: Mert Müldür – Mert Hakan – Szymanski – Kostic, 10 Numara: İrfan Can Kahveci, Forvet: Cenk Tosun – Talisca.

MOURINHO’DAN STRATEJİK YAKLAŞIM

Tecrübeli teknik adam, ilk maçta elde edilen 3-0’lık skor avantajını kullanarak bazı yıldız futbolcularını dinlendirecek. Ancak genç yetenekler ve alternatif oyuncuların sahada yer alması, Fenerbahçe için önemli bir sınav niteliği taşıyor.