More
Gündem

Mourinho’dan Anderlecht İçin G.Saray Önlemi

mourinho-dan-anderlecht-icin-g-saray-onlemi

DERBİ YASAĞI GELDİ

Süper Lig’de Pazartesi günü gerçekleşecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Jose Mourinho, takıma yönelik bir derbi yasağı uyguladı. Mourinho, oyuncularından bu önemli karşılaşma yerine önce Anderlecht mücadelesine odaklanmalarını istese de, Portekizli teknik adam dev maç için hazırlıklarına şimdiden başladı.

ANDERLECHT MAÇI KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

Türkiye gazetesinin haberine göre Mourinho, iyileşmelerine rağmen Livakovic, Djiku ve Çağlar Söyüncü’yü Anderlecht maçının kadrosuna dahil etmedi. Haberde, Mourinho’nun bu kararı Galatasaray derbisi düşünerek aldığı ifade ediliyor. Ayrıca, grip olan Allan Saint-Maximin’in de son anda kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Fidan, Çinli Mevkidaşıyla G20’de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

Bakan Fidan, Çinli Mevkidaşı Vang İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşerek ikili ve bölgesel meseleleri değerlendiridi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.