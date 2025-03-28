Mourinho’dan Bodrum FK Maçı Öncesi Açıklama

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçı öncesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Bodrum FK’nın teknik direktörü Jose Morais hakkında konuşan Mourinho, “Maçtan önce benim çok iyi bir arkadaşım, maçtan sonra öyle olmaya devam edecek. Maçlar sırasında benim arkadaşım yoktur. Kendisi harika bir iş çıkartıyor. Benim için sürpriz olmadı. Kendisi çok tecrübeli, çok iyi bir teknik direktör. O yüzden benim için sürpriz olmadı” diye belirtti.

HAZIRLIK SÜRECİ HAKKINDA

62 yaşındaki deneyimli teknik adam, takımın hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. “Hazırlıklar bizim için zorluydu, farklı gruplar halinde çalıştık. Bright en son gelen isimdi, dün gece direkt Bodrum’a geldi. Ondan önce Faslı futbolcular geldi. Türk oyuncular, salı günü geldi. Bizim için hazırlık aşaması bu nedenlerden zordu” dedi. Ayrıca, milli takıma gitmeyen oyuncuları değerlendirme imkanlarının olduğunu da ekledi. “Maçı kazanabilmek için bir puzzle yaratmamız gerekiyordu. Aynı zamanda kulübede de maçı kazanmak için oyuncularımız var” şeklinde açıklamalar yaptı.