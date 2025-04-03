Mourinho’dan Buruk’a Fiziksel Müdahale Tartışması

DERBİ SONRASI OLAYLI ANLAR

Jose Mourinho’nun derbi maçından sonra Okan Buruk’un burnunu sıkması, dünya genelinde geniş yankı buldu. Bu müdahalenin ardından Buruk yere düştü ve olaylar sonrası Portekizli teknik adam kırmızı kart gördü. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, olaylı derbide Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı fiziksel müdahale, dikkat çekti ve Mourinho, bu nedenle basın toplantısına katılamadı.

DIŞ BASINDAN YORUMLAR

Mourinho’nun bu hareketi dünya basınında büyük ilgi gördü. Dış medya, Portekizli çalıştırıcının bu davranışını son dakika haberi olarak takipçilerine aktardı. Relevo, derbinin hararetli ve olaylı geçtiğini belirterek, “Mourinho, El Clasico’da Tito Vilanova’ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı” ifadesini kullandı. Marca, olay sonrası “Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk’un burnuna saldırdı” şeklinde bir yorumda bulundu. Metro ise, “Türkiye Kupası’nda Galatasaray karşısında yaşanan bu olay, Mourinho’nun dertte olabileceği anlamına geliyor” dedi.

OYUNCULAR ARASINDA GİRGİNLİK

Daily Mail, “Portekizli teknik direktör, derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho’nun rakibinin burnunu sıktıktan sonra futbolcuların alana akın etmesi ortamı daha da gerginleştirdi” şeklinde bir analiz yaptı. Goal, “Sinirli Mourinho, rakibinin burnunu sıktı” derken, Mirror, “Jose Mourinho’nun rakibinin yüzünü tuttuğu anlar uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya bırakabilir” ifadesiyle olayın ciddiyetine dikkat çekti.

SONUÇLAR VE ETKİLER

Mourinho’nun bu hareketi, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un yüzünü tutarak kendini yere bırakmasıyla sonuçlandı. Bu gelişmeler sonrası, Portekizli çalıştırıcının uzun süreli bir ceza alma riskiyle karşılaşabileceği bildirildi. A Bola’nın haberi ise, “Mourinho, 2-1’lik yenilgi sonrası Okan Buruk’un burnunu sıktı” açıklamasıyla bu olayın kapsamını genişletti. La Gazzetta dello Sport ise, “İstanbul derbisi sonrası Mourinho, rakip hocanın yüzüne müdahalede bulundu” yorumunu yaptı.