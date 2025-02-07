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Spor

Mourinho’dan Çocuk Onkoloji Servisine Ziyaret

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JOSE MOURINHO’DAN MORAL ZİYARETİ

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ne moral ziyareti gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, Mourinho’nun hastanede yatan çocuklarla ilgilendiği, onlarla sıkça fotoğraf çektirdiği ve sohbet ettiği ifade edildi.

ÇOCUKLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Ziyaret sırasında Mourinho, çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu anlamlı hareket, hem çocukları hem de aileleri oldukça mutlu etti.

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