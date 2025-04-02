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Mourinho’dan Derbi Öncesi Dikkat Çekici Açıklama

JOSE MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynanacak derbi maçı öncesinde dikkat çeken ifadelerde bulundu. Mourinho, “Eğer bu akşam tur atlayabilirsek, bir sonraki rakibimiz Konyaspor olacak. Bu turnuvada hayalleri olan bir takım Konyaspor. Yarı finale çıkarak iyi iş yaptılar. Tur atlayan takımın bir sonraki turda işi zor olacak. Şu an bunu düşünmüyorum. Tek düşüncem bu akşamki maç ve kazanıp tur atlamak” dedi.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Portekizli teknik adam, “Bugün kazanırsa Fenerbahçe’nin ligde psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini düşünüyor mu?” sorusunu yanıtlayarak, “Hayır, hem de hiç düşünmüyorum. Ligde üstünlük, her zaman lider olan takımdadır. 1 maçları fazla ve 6 puan öndeler. Psikolojik üstünlük her zaman en üst sıradaki takımda olur” şeklinde konuştu.

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