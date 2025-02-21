Mourinho’dan Derbiye Dönerli Hazırlık Yorumu

DİNLENME VE DERBİ HAZIRLIĞI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçı sonrası düzenlenen açıklamada Galatasaray derbisi ile ilgili görüşlerini açıkladı. Yabancı hakem kararını destekleyen Mourinho, son 16 turu için Olympiakos’u tercih ettiğini belirtti. “Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz. Otelimize gidip döner yemeyi hak ediyoruz. Daha sonra dizimi izleyeceğim. Yarından itibaren önemli maçı düşünmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

FAİR-PLAY İLKESİ VE YABANCI HAKEM

Yabancı hakem kararı hakkında düşüncelerini dile getiren Mourinho, “Eğer karar verildiyse ve üst düzey bir Avrupalı hakem yönetecekse, güvenilirlik ve maçın imajı açısından önemli. Ben fair-play insanıyım. Bu karardan mutluyum. Umarım büyük bir futbol maçı olur” dedi. Bu açıklama, Mourinho’nun adil futbol anlayışına ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki olası rakipler hakkında da bilgiler veren deneyimli teknik direktör, “Olympiakos’a uçuş süresi daha kısa, o yüzden onları tercih ederim. Ama İskoçya’ya da gitmemiz gerekirse gideriz. Harika bir stadyumları var. Bizim için fark etmez. İstanbul’daki ilk maçta da kimin geldiği önemli değil” ifadelerini kullandı. Bu yorum, Mourinho’nun karşılaşma hazırlığına yönelik esnek yaklaşımını ortaya koyuyor.