Mourinho’dan Fenerbahçe’ye Mimovic Çağrısı

FENERBAHÇE’DE TRANSFER TEMPOSU ARTIYOR

Fenerbahçe’de transfer hamleleri hızla sürüyor. Diego Carlos, Talisca ve Skriniar’ın ardından yeni bir transfer haberi daha geldi. Yönetimin, Kızılyıldız’da forma giyen 20 yaşındaki Ognjen Mimovic ile kulübüyle anlaşmaya vardığı bilgisi edindi. Sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel’in sözleşme uzatmaya sıcak bakmaması üzerine sağ beke takviye için çalışmalara hız vermiş durumda. Genç savunmacının transferinin kısa sürede açıklanabileceği belirtiliyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Mimovic için Sırp kulübüyle 8.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma yaptı ve sonraki satışından da yüzde 15 pay verecek. Oyuncuyla 4.5 yıllık bir sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

MOURINHO’NUN İLGİSİ BÜYÜK

Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic, maç sonrası yaptığı açıklamada: “Mimovic, Fenerbahçe’ye gidiyor. Bugün Mimović’i Mourinho’nun aramasından onur duydum. Bu hepimiz için çok şey ifade ediyor. Mimovic’i bizzat Mourinho istedi,” şeklinde bilgi verdi.

MİMOVIC’İN DUYGULARI

Kızılyıldız’daki son maçını oynayan Mimović, “Galibiyet, veda etmek için kesinlikle güzel bir yol. Kolay değil ama en azından bir zaferle ayrılıyorum,” dedi. Mourinho hakkında ise, “Dürüst olmak gerekirse önceden konuşmayı sevmiyorum. İmzaladığımda konuşacağım,” ifadesini kullandı.