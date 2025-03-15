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Mourinho’dan Moral Dolu Fenerbahçe Konuşması

RANGERS MAÇI SONRASI SOYUNMA ODASINDA YAŞANANLAR

UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turunda Rangers’a penaltı atışları ile elenen Fenerbahçe’de maç sonrası soyunma odasında dikkat çekici anlar yaşandı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, futbolcularına destek olmak için soyunma odasına gitti.

JOSE MOURINHO’NUN MOTİVE EDİCİ SÖZLERİ

Mourinho, futbolcularına sarılarak moral veriyor ve “Hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duymalısınız” sözlerini ifade ediyor. Bu sözleri futbolcular arasında büyük bir alkışla karşılık buldu. Mourinho’nun bu motivasyon konuşması, oyuncuların moral bulmasına yardımcı oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ’IN ÜZÜNTÜSÜ

Son penaltıyı kaçıran Mert Hakan Yandaş ise soyunma odasında duygusal anlar yaşıyor. 30 yaşındaki futbolcunun gözyaşlarına hakim olamadığı, bu esnada arkadaşları ve teknik ekibin ona moral vermek için çaba sarf ettiği bildiriliyor. Mert Hakan’ın yaşadığı bu durum, takım arkadaşlarının birlik ve beraberliğini pekiştiriyor.

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