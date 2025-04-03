Mourinho’dan Okan Buruk’a Skandal Müdahale

GALATASARAY YARI FİNALE YÜKSELDİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. yarı finalist, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de Victor Osimhen’in iki golüyle 2-1 deviren Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla, Konyaspor’un rakibi oldu ve deplasmandaki finale yükselmek için sahaya çıkacak. Mücadele sırasında gerilim dolu anlar yaşanırken, karşılaşmanın ardından bir olay dünya gündeminde yerini aldı. Jose Mourinho, bitiş düdüğünden sonra hakemleri tebrik etmeye gittiği esnada Okan Buruk’un burnunu sıktı. Buruk, bu fiziksel müdahale sonrası yere düştü.

MOURINHO’NUN GEÇMİŞTEKİ OLAYLARI

Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho, 2011 yılında Real Madrid’in Barcelona ile oynadığı İspanya Süper Kupası’nda Tito Vilanova’nın gözüne parmağını sokmuştu. O zamanlar, ünlü rakibinin gözünü çıkarabileceği yönünde yorumlar yapılmış ve Mourinho iki maçtan men edilmişti. İspanya’da aldığı 2 maçlık cezanın ardından, derbide yaşanan olaylar, Jose Mourinho’nun durumu açısından merak konusu haline geldi. Burnuna yapılan müdahaleden ötürü Fenerbahçe Teknik Direktörü kırmızı kart gördü ve Portekizli çalıştırıcı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek. Mourinho’nun ceza alması bekleniyor.

MOURINHO’YA VERİLECEK CEZA BELİRSİZLİĞİ

Jose Mourinho, “sportmenliğe aykırı hareket” gerekçesiyle sevk edilirse Futbol Disiplin Talimatnamesi’ne göre 1-3 maç arası ceza alacak. Ancak, FDT 44. maddedeki ‘saldırı’ nedeni ile sevk edilirse 5-10 maçtan men ya da 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alma durumu bulunuyor. Portekizli çalıştırıcının bu müdahalesi, İspanya başta olmak üzere pek çok ülkede geniş yankı uyandırdı. Daha önce Barcelona Teknik Direktörü Tito Vilanova’ya yaptığı hareketle gündeme gelen 61 yaşındaki teknik adam, yine dikkatleri üzerine çekti.

DÜNYA BASININDAN TEPKİLER

Relevo, “Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maçın sonunda yaşandı. Mourinho, El Clasico’da Tito Vilanova’ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı.” şeklinde yorumda bulundu. Marca, “Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkasından gelerek Okan Buruk’un burnuna saldırdı. 2011 İspanya Süper Kupası’ndaki hareketini yeniden simüle etti.” dedi. ESPN ise, “Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a karşı garip bir harekette bulundu. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından, Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Buruk yere düştü.” şeklinde ifade etti. Daily Mail ise, “Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho, rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma geçti.” ifadelerini kullandı. Goal, “Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen’in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar.” diyerek durumu özetledi. Mirror da, “Jose Mourinho, rakibinin yüzünü tuttu. Sinirli hareket, uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya.” dedi.