Mourinho’dan Penaltıya İlişkin Açıklama!

FENERBAHÇE BODRUM FK’YI MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK’yi 4-2’lik bir skorla yendi. Bu karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin gollerini 5. dakikada Milan Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada penaltıdan Anderson Talisca attı. Bodrum FK’nın gollerini ise 31. dakikada George Puşcaş ve 85. dakikada Ferdy kaydetti.

JOSE MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle “Türk halkının bayramını kutluyorum. Tadic’i de 100. maç için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor” ifadelerini kullandı.

MÜCADELENİN DEĞERLENDİRMESİ

Mourinho, maçla ilgili olarak da “Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ MAÇLAR HAKKINDA

Jose Mourinho, gelecek maçlarla ilgili ise “Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü maç eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç. Hafta sonu oynayacağımız maç da önemli. O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli” dedi.