Mourinho’dan Saint-Maximin ve Cenk Tosun Açıklaması

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adam, futbolcusu Allan Saint-Maximin ile ilgili ilginç ifadelerde bulundu.

ALLAN SAINT-MAXIMİN HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin için gelen soruda “Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı. 10 Mart’ta Rangers maçı öncesi taktiksel antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Bütün oyunculardan daha çok mesafe sarf ettim. O antrenmanın amacı eğitim amaçlıydı. Oyunculara pozisyonel olarak nasıl pozisyon almalarını gösterdiğimiz, fiziksel yük anlamında düşüktü. Orada en çok mesafe kat eden kişi bendim. Aynı gün Maximin, bireysel çalışma yaptı. Tabii ki öyle bir çalışma yaptığı için daha çok antrenman yüküne sahip olması datalarda normal” şeklinde konuştu.

MAXIMIN OYNAYACAK DURUMDA DEĞİL

Mourinho, Maximin’in maç oynamak için uygun bir durumda olmadığını vurgulayarak, “Birlikte çalıştığı insanların bu iç bilgileri sizle paylaşması illegal. Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN’UN GELECEĞİ

Fenerbahçe’de Japonya’nın Urawa Red Diamonds takımına transfer olabileceği söylenen Cenk Tosun’un durumu hakkında ise Mourinho, “Cenk’i çok fazla kullanmadım. Elimizdeki 4. forvet oyuncusu. Elimizde Nesyri, Dzeko, Talisca var. Onu acil durumlar için sahaya sürdüm. Aynı anda 4 santrforla oynayamam. Maçın son bölümünde Kahveci, Nesyri, Dzeko, Sebastian ve Oğuz ile oynadık. Cenk 4. santrfor, iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Burada oynadığından daha çok oynayacağı bir yere gidecektir. İyi bir insan ve iyi bir profesyonel olduğu için bu kararında kendisini durduramam” şeklinde belirtti.