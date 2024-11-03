Mourinho’dan Trabzonspor Taraftarına “Olta” Hareketi

JOSE MOURINHO’DAN TARAFTARLARI KIZDIRAN HAREKET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi bordo mavili taraftarları kızdıran bir davranış sergiledi. Maç öncesinde oyuncusu İrfan Can Eğribayat ile sohbet eden Mourinho, İrfan Can’ın yanına gelerek “olta” hareketi yaptı.

OLAYA GÜLÜMSEYEREK YANIT VERİLDİ

Mourinho’nun bu hareketi üzerine İrfan Can Eğribayat ve İsmail Yüksek, duruma gülümseyerek karşılık verdi. Bu an, taraftarlar arasında tartışmalara yol açan bir anekdot haline geldi.