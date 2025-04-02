Mourinho Derbi Sonrası Okan Buruk’a Müdahale Etti

MAÇIN SON ANLARINDAN EN GÜÇLÜ OLAY

Maçın son dakikalarında Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kart gördüğü kavga, derbinin zaten gergin olan atmosferine büyük bir ateşle damga vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Mourinho’nun Okan Buruk’a yönelttiği beklenmedik hareketin saha kenarında kısa süreli bir şok etkisi yarattığını gösteriyor. Okan Buruk’un bu müdahalenin ardından yere düştüğü ve buna tepki gösterdiği bildiriliyor.

GERİLİM TEKNİK ADAMLAR ARASINDA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Olay, maçın heyecanını tamamen gölgede bırakırken, Mourinho ile Buruk arasındaki süregelen gerginlik yeniden spor gündemini meşgul etti. Daha önceki sözlü atışmalarla dikkat çeken iki teknik adam arasındaki fiziksel temas, taraftarlar ve spor camiasında tartışmalara yol açtı. Resmi bir açıklama gelmemesi, bu olayın Türkiye Futbol Federasyonu’nun disiplin kurulunda nasıl bir yankı bulacağı hakkındaki merakları artırıyor.