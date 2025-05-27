Mourinho Eleştiriliyor: “Fenerbahçe Geleceğini Kaybedebilir”

Fenerbahçe’yle İlgili Sert Eleştiriler

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, küme düşmesi kesinleşen Hatayspor karşısında 4-2’lik bir mağlubiyet aldı. Bu sonuç, sadece maçın sonucuyla değil, takımın performansı ve Jose Mourinho’nun tercihlerinden dolayı eleştirilerin hedefi oldu. Spor yazarları, Sarı-Lacivertli ekibin bu kaybını gündeme taşıdı. İşte öne çıkan yorumlar:

Mourinho’nun Tercihleri Eleştiriliyor

Uğur Meleke, Hürriyet’teki yazısında şunları belirtti: “Mourinho’nun son 2-3 aydaki tercihlerini sportif argümanlarla açıklayamıyorum. Takımı kakofonik savunma anlayışıyla istikrarsız hale getirdi. 25 oyuncudan 20’si geçen sezona göre daha kötü durumda. Bu, sadece futbolcuların değil teknik direktörün de sorumluluğudur. Mourinho ile yola devam edilirse Fenerbahçe sadece bugünü değil, yarınını da kaybeder.”

Mourinho’ya Güven Sorgulanıyor

Gürcan Bilgiç, Sabah’taki köşesinde, “Mersin’de tribünleri dolduran taraftar, Avrupa şampiyonu basketbol takımının coşkusunu sahaya yansıtmak istiyordu ama Mourinho’nun futbolculara güven vermeyen yaklaşımıyla karşılaştı. Oyuncuları suçlayan ama takımın ruhundan bihaber bir teknik adamla ne kadar daha yola devam edilebilir?” ifadelerini kullandı.

Mourinho’nun İnişatındaki Sıkıntılar

Faik Çetiner ise Fanatik’te, “Skriniar’ın hatasıyla gelen goller sonrası Fenerbahçe, küme düşen Hatayspor’dan fark yedi. Bu skandal sonucun utancı Mourinho ve futbolculara ait. Ancak utanacaklarını sanmam. Mourinho’nun vücut dili, tercihleri ve oynattığı futbol bana onun zihnen Fenerbahçe’den gittiğini düşündürüyor.” yorumunu yaptı.