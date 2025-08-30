Haberler

Mourinho, Eve Gidip Aileyle Yemek Yiyecek

FENERBAHÇE İLE YOLLARINI AYIRDI

Süper Lig’in önemli takımlarından Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra Mourinho, ülkesine döndü. Ayrılığın ardından ilk kez basın mensuplarıyla bir araya gelen Mourinho, havalimanında çeşitli açıklamalarda bulundu.

İLK AÇIKLAMALARINI YAPTI

Basın mensuplarına açıklama yapan Mourinho, “Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?” dedi. Portekizli bir gazetecinin, “Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?” sorusunu yanıtlayan Mourinho, “Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter.” ifadelerini kullandı.

