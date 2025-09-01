Mourinho, Fenerbahçe’den Zarfla Ayrıldı

AYRILIK SÜRECİ GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe’nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından bu süreç dikkat çekti. Ünlü futbol yorumcusu Ersin Düzen, Portekizli teknik adamın ayrılık kararının bir zarf aracılığıyla kendisine iletildiğini iddia etti. Düzen, NOW Spor Youtube kanalında yaptığı açıklamada, Mourinho’nun ayrılık kararını odasına gittiğinde masasında bulduğu bir zarfla öğrendiğini söyledi.

VEDA ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ

Ersin Düzen, “Siz nasıl veda edildiğini biliyor musunuz Mourinho’ya? Samandıra’daki odasına gidiyor. Masasında bir zarf görüyor. Zarfı açıyor ve işinize son verilmiştir yazısını görüyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho’ya bir kağıt parçasıyla veda etmiş” şeklinde ifade kullandı. Bu durum, teknik direktörlük kariyerinde Mourinho’nun en kısa dönem geçirdiği takım olan Fenerbahçe için ilginç bir ayrılık hikayesi oluşturuyor.

REKOR İLE KAPADI

Fenerbahçe’de 62 maça çıkan Jose Mourinho, bu süreçte 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. Portekizli çalıştırıcı, 2.02 puan ortalaması ile dikkat çekti. Mourinho’nun kariyerinde daha önce çalıştığı diğer takımlar arasında, Tottenham’da 86, Porto’da 100, Inter’de 108, Roma’da 113, Manchester United’da 151, Real Madrid’de 178 ve Chelsea’de 328 maç yer alıyor.