Mourinho, Feyenoord’u Yendi, Tur Atladı

JOSE MOURINHO’NUN RÖVANŞ PERFORMANSI

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kariyerinde rakip olduğu Feyenoord’a karşı bir rövanş maçında yine üstünlük sağlıyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında Feyenoord ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, ilk maçta kaybettiği rakibini bu sefer farklı bir skorla geçti. Fenerbahçe, 5-2’lik galibiyetle play-off turuna adını yazdırdı.

MOURINHO’NUN GEÇMİŞ BAŞARILARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz hafta oynanan maçın ardından Hollanda temsilcisine karşı 2. maçlarda üstün olduğunu vurguladı ve bu seriyi bugün de devam ettirmiş oldu. Mourinho, 2016-2017 sezonunda Manchester United ile Feyenoord’a rakip olurken, deplasmanda 1-0 kaybetti. Ancak, evindeki maçta 4-0’lık galibiyetle bu durumu tersine çevirdi.

ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR

2022-2023 sezonunda Roma’yı çalıştıran Mourinho, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord’a karşı 1-0 mağlup oldu fakat sahasında 4-1’lik skorla yarı final biletini kazanmayı başardı. Bu iki ekip, bir sezon önce UEFA Konferans Ligi finalinde karşılaşırken, kupayı kazanan yine Mourinho’nun ekibi oldu.

FENERBAHÇE İLE YENİ BİR GÜN

2025-2026 sezonunda, bu kez Fenerbahçe’nin başındaki Portekizli teknik adam, takımının deplasmanda 2-1 kaybettiği Feyenoord’u Kadıköy’de 5-2’lik skorla geçerek tur atladı.